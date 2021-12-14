2021/12/14 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم يقترب من 270.8 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وُزعت 8.47 مليارات.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 270.778 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 5.312 ملايين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي أعطيت حول العالم تجاوز 8.477 مليارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدث احصائية عن فيروس كورونا حول العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدث احصائية عن فيروس كورونا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).