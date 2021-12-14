روابط اسماء المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

2021/12/14 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نشرت مديرية اعلام الحشد الشعبي اسماء المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي مواقع البصرة / بغداد / كربلاء .موقع بغداد https://t.me/teamsmediawar_1/68713موقع البصرة https://t.me/teamsmediawar_1/68713موقع كربلاء https://t.me/teamsmediawar_1/68713 ./انتهى ح

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