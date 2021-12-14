2021/12/14 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعت اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم المفسوخة عقودهم الواردة اسماؤهم في قوائم الدفعة الرابعة ومن المحافظات كافة الى المراجعة على العناوين أدناه لاستكمال الإجراءات الإدارية والفحص الطبي الخاصة بالعودة، مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية وعقد الزوجية والأطفال مع صورتين.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي " اتم اختيار هذه الدفعة حسب المعايير الموضوعة من قبل اللجنة، علما ان هنالك دفعات اخرى ستصدر خلال الايام القادمة ، وتكون المراجعة ابتداءً من يوم الاحد القادم الساعة الثامنة صباحاً وايام الاثنين الثلاثاء والاربعاء و الخميس ايضا ( ١٩ إلى ٢٣ من الشهر الجاري ٢٠٢١)".واضافت " ان عناوين المراجعة هي أولا : المحافظات الوسطى و الشمالية المراجعة في بغداد / مكتب هيئة الحشد الشعبي مقر اللواء الثامن / الكرخ / سريع الدورة / مجاور جسر بغداد الكبير / مقابل مصفى الدورة.ثانيا : محافظات الفرات الأوسط وتكون المراجعة في كربلاء المقدسة / مكتب هيئة الحشد الشعبي، مركز المدينة.ثالثا : المحافظات الجنوبية وتكون المراجعة في البصرة / مكتب هيئة الحشد الشعبي في منطقة القصور الحكومية"./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد الشعبي تدعو المفسوخة عقودهم/الدفعة الرابعة/ الى المراجعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد الشعبي تدعو المفسوخة عقودهم/الدفعة الرابعة/ الى المراجعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).