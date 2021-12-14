2021/12/14 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، انتخاب العراق نائباً لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر الأسلحة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم انتخاب العراق نائباً لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية (CCW)”.

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