دراسة: جرعتان من فايزر تقي بنسبة 70% من أعراض أوميكرون الحادة

2021/12/14 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت شركة دسكفري، أكبر شركة تأمين طبي في جنوب إفريقيا، إن الحصول على جرعتين من لقاح شركة فايزر قد يوفر حماية بنسبة 70% من الحاجة إلى رعاية داخل المستشفى بسب الإصابة بمتغير أوميكرون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث ليمتد، اليوم الثلاثاء، إن "الحماية يوفرها اللقاح لفئات عملية مختلفة بجانب من لديهم أمراض مزمنة".

وأضاف أن "لقاح فايزر فعال بنسبة 33% ضد متحور أوميكرون"، وذلك وفقا للدراسة التي شملت 78 ألف حالة اختبار للقاح كورونا أُجريت في الفترة من 15 تشرين الثاني إلى 7 كانون الأول في جنوب أفريقيا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

وأظهرت دراسة حديثة أخرى، تم الإعلان عن نتائجها مطلع الشهر الجاري، ضعف المناعة التي يكونها لقاح فايزر لمتغير أوميكرون مقارنة بالسلالات السابقة من كوفيد-19، فيما أشارت التجارب المعملية إلى قدرة الجرعات المعززة في المساعدة على إيقاف السلالة الجديدة شديدة التحور.

ووجد الباحثون في معهد الأبحاث الصحية في إفريقيا في ديربان بجنوب إفريقيا أن "أوميكرون يقلل من الأجسام المضادة التي تحجب الفيروسات بمقدار 40 ضعفاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر - بيونتيك، مقارنة بالسلالة المكتشفة في الصين منذ ما يقرب من عامين".

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