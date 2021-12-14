أمير سعودي يكشف سبب زيارته إلى القدس ولقاء عرفات: كانت بأمر من الملك

2021/12/14 | 15:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أمير عسير، تركي بن طلال آل سعود، أنه زار القدس عندما كان الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، محاصرا مؤكدا أن الزيارة جاءت بموافقة الملك فهد آنذاك

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