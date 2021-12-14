قتلى وجرحى بانفجار صهريج محروقات في هايتي

2021/12/14 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انفجرت شاحنة محملة بالمحروقات، في شمال هايتي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات، وفقا لما ذكره مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم الثلاثاء.وقال رئيس الوزراء، أرييل هنري، إن […]

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