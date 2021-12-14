وزير العدل يصدر توجيهاً يخص توزيع قطع الاراضي

2021/12/14 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجه وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الثلاثاء، بشمول جميع العقود في مقر الوزارة والدوائر العدلية بتوزيع قطع الاراضي عليهم والانتماء إلى جمعية إسكان موظفي وزارة العدل وتجاوز محددات الخدمة الوظيفية.واكد عبد الستار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "خطة توزيع قطع الأراضي في بغداد والمحافظات ستشمل جميع الموظفين والعقود والمتقاعدين".واضاف انه " تم الاشراف على توزيع الوجبة الأولى من الاراضي لموظفي الوزارة في محافظة البصرة"، لافتاً الى انه تم "الاتفاق على تخصيص الف دونم أخرى لتوزيعها على موظفي الوزارة فضلا عن تخصيص قطع اخرى في محافظة واسط وتوزيعها بهدف توفير السكن الملائم لكافة الموظفين".

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