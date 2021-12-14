عمليات تفتيش ومصادرة لأسلحة مختلفة بالبصرة

2021/12/14 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاكد اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الثلاثاء، انه تمت المباشرة بعملية تفتيش لمناطق مختلفة بمحافظة البصرة اسفرت عن مصادرة العديد من الاسلحة. وقال الماجدي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "باشرت صباح هذا اليوم تفتيش الزبير ومنطقة نهر العز ومنطقة الغميج"، لافتاً الى انه "تم مصادرة اسلحة مختلفة".واضاف: "سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على امن البصرة".

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