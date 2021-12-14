2021/12/14 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، جعفر الونان، اليوم الثلاثاء، إلى “عملية كبرى” للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد تُحقق تطلعات الشارع العراقي.وقال الونان، في كلمة له خلال احتفالية الذكرى المئوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في مئوية العراق ..



الونان يدعو إلى “عملية كبرى” للإصلاح السياسي والاقتصادي المركز الخبري الوطني.

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