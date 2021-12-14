يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 89%..

2021/12/14 | 16:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النتائج المحدثة عن عقار شركة "فايزر" التجريبي لعلاج "كوفيد-19" أنه خفض من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 89% إذا أعطي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية في غضون أيام قليلة من ظهور الأعراض الأولى، حسبما أعلنته الشركة في بيان صحفي الثلاثاء

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