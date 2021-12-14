الإعلام السياسي بين الواقع والمأمول - محمد عمارة تقي الدين

2021/12/14 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين "بواسطة الدعاية الذكية والمتواصلة يمكنك أن تجعل الناس تري الفردوس جحيماً أو ترى أشقى أنماط الحياة على أنها النعيم المقيم"، هكذا أجمل الزعيم النازي أدولف هتلر دور وسائل الإعلام في صياغة الرأي العام واقتياده للوجهة التي يريدها المُسيطرون عليها.



وهو ما أكد عليه عالم الاجتماع الأمريكي (تود جتلن)( Todd Gitlin) مُنوهاً إلى الدور الخطير الذي تلعبه وسائل الإعلام في ......





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