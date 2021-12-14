النزاهة تنفذ سلسلة عمليات ضبط في مؤسسات البصرة

2021/12/14 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء،

عن ضبط حالتي ابتزازٍ ودفع رشوةٍ، لقاء

عدم تطبيق التعليمات والقوانين، إضافة

إلى ضبط حاوياتٍ دون وثيقةٍ مُطابقةٍ في

ميناء أم قصر، وأدوية منتهية الصلاحية

في محافظة الب

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