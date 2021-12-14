باكسلوفيد.. فايزر تعلن النتائج النهائية لفعالية دواء كورونا

2021/12/14 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فايزر أن النتائج النهائية للتجارب السريرية للعقار المضاد لكوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة 89 بالمئة في الحماية من الأعراض الخطيرة والوفاة خلال أيام قليلة من ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

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