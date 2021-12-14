دراسة تطمئن بشأن قدرة لقاح فايزر على مواجهة أوميكرون

2021/12/14 | 16:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أوميكرون يقلل من الأجسام المضادة التي تحجب الفيروسات بمقدار 40 ضعفاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر - بيونتي.

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