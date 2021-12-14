الصحة تسجل 474 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/12/14 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 474 اصابة بـ وباء كورونا و 696 حالة شفاء اضافة الى وفاة 13 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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