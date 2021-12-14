زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزيرة في كوريا الجنوبية

2021/12/14 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة جيجو.

ووقع الزلزال في الساعة 5:19 بعد ظهر اليوم في البحر على بعد حوالي 32 كيلومترا من مدينة سيوغويبو بجنوب غرب الجزيرة.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 33.14 درجة شمالا، وخط طول 126.24 شرقا، وعلى عمق 17 كيلومترا، ولابد أن السكان شعروا بالزلزال بقوة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار ناجمة عن الزلزال بعد، وفقا لما ذكرته الوكالة.

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