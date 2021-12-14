العامري للوفد الكردستاني: الادلة التي قدمناها للمحكمة الاتحادية كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات

2021/12/14 | 16:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري لوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان الادلة التي قدمناها للمحكمة الاتحادية كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، ان “العامري استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة، هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح، وتم بحث الية تجاوز الازمة السياسية الحالية […]

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