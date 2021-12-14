2021/12/14 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري لوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان الادلة التي قدمناها للمحكمة الاتحادية كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يؤكد: الادلة التي قدمناها للمحكمة الاتحادية كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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