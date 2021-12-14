2021/12/14 | 16:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gCzVH_zVajk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. إصابة 5 أطفال بانفجار مقذوف حربي في قرية الانصاف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. إصابة 5 أطفال بانفجار مقذوف حربي في قرية الانصاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).