توجيه من تربية الكرخ للمدارس كافة (وثيقة)

2021/12/14 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر الإشراف التربوي في مديرية تربية الكرخ الثالثة، اليوم الثلاثاء، توجيها إلى إدارات المدارس كافة بسحب أجهزة الموبايل من الكوادر التدريسية والتعليمية وعدم حملها داخل الحصص الدراسية.

وقال إعلام المديرية عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "الإشراف التربوي في مديرية تربية الكرخ الثالثة وجه إدارات المدارس بسحب موبايلات الكوادر التدريسية والتعليمية وعدم حملها داخل المدرسة".

أدناه نص الوثيقة:

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