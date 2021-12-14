العراق يسجل موقفاً وبائياً معتدلاً بإصابات ووفيات الجائحة - عاجل

2021/12/14 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجل العراق، اليوم الثلاثاء، موقفا معتدلا بإصابات ووفيات كورونا بواقع 474 إصابة ونحو 13 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، ان "العراق سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 474 إصابة جديدة بوباء كورونا فيما سجل 13 حالة وفاة".

وأضافت انه "اكثر من 696 حالة اكتسبت الشفاء في عموم العراق فيما شهدت منافذ التلقيح 92518 تلقى اللقاح في عموم البلاد".

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