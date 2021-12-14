بالصورة.. إجتماع موسع لتحالفي تقدم والعزم

2021/12/14 | 16:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد، قبل قليل، اجتماع موسع ضم تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وتحالف العزم برئاسة خميس الخنجر.

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إجتماع موسع لتحالفي تقدم والعزم أولاً على النور نيوز.

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