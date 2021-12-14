العراق يسجل اكثر من 400 اصابة جديدة بكورونا اليـوم

2021/12/14 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة ، 474 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق اليوم الثلاثاء ، و 696 حالة شفاء جديدة في عموم المحافظات و 13 حالة وفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./انتهى5

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