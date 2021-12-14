غدا .. ارساء حجر الأساس لمبنى دار المخطوطات العراقية الجديد في بغداد

2021/12/14 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تشهد العاصمة بغداد ، صباح غد الاربعاء ، ارساء حجر الأساس لمبنى دار المخطوطات العراقية الجديد ، وذلك على أرض مطار المثنى وسط العاصمة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الثقافة والسياحة والآثار وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات الثقافية والمجتمعية ./انتهى5

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