2021/12/14 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعرض الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي لاعب فريق بنفيكا البرتغالي الحالي ومانشستر سيتي السابق لعملية سرقة بالإكراه هو وأسرته.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها إن عصابة مسلحة مكونة من 4 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خنق وسرقة بالإكراه..



اللصوص يهاجمون لاعب السيتي السابق المركز الخبري الوطني.

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