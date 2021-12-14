محافظ ذي قار يعلن قرب اطلاق مبادرة اور عاصمة الثقافة لعام 2022

2021/12/14 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي اليوم الثلاثاء، قرب اطلاق مبادرة اور عاصمة الثقافة لعام 2022 وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان “المحافظ شارك في عدد من الفعاليات المتنوعة في […]

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