2021/12/14 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع زعماء دول الخليج العربية، الثلاثاء، في قمتهم السنوية المتوقع أن تؤكد على التلاحم بعد خلاف عميق في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن إيران ويتزايد التنافس الاقتصادي داخل التكتل المنتج للنفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزامنا مع المحادثات الإيرانية.. أول قمة خليجية بعد التصالح مع قطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزامنا مع المحادثات الإيرانية.. أول قمة خليجية بعد التصالح مع قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).