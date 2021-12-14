توجيه من العدل بشأن قطع الأراضي يخص العقود

2021/12/14 | 16:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة توزيع قطع الأراضي في بغداد والمحافظات ستشمل جميع الموظفين.

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