2021/12/14 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..قرار من تربية الكرخ الثالثة يخص كوادرها التدريسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. قرار من تربية الكرخ الثالثة يخص كوادرها التدريسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. قرار من تربية الكرخ الثالثة يخص كوادرها التدريسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).