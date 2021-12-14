زيباري يطمئن العامري: لن نكون مع طرف دون آخر

2021/12/14 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، أن الأدلة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة بإلغاء نتائج الانتخابات.

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وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الاول 2021): إن "رئيس التحالف هادي العامري استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح".

وأضاف البيان أنه "تم بحث الية تجاوز الازمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل اطيافه".

وأكد العامري خلال اللقاء أن "الادلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة باثبات تزوير الانتخابات والغاء نتائجها".

وأشار إلى أن "تقرير الشركة الفاحصة ذكر امكانية تزوير نتائج الانتخابات دون اي اثر جرمي، والمفوضية تقول إن هذا التهديد الخطير مقبول".

ولفت البيان إلى أن "العامري رحب بأي استقرار في اقليم كردستان لانه سينعكس على كل محافظات العراق".

من جانبه قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري: إن "موقفنا واضح لحد الان، ولن نكون مع اي طرف دون اخر ولدينا مشتركات يجب ان نتعاون جميعا من اجلها".

وتابع "أنتم حلفائنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي".

واوضح زيباري "نحن نؤيد دوركم المحوري الفاعل والمهم في إذابة الجليد بين القوى السياسية".

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