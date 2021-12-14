الفتح والديمقراطي الكردستاني يبحثان الخروج من الانسداد السياسي

2021/12/14 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، الية تجاوز الازمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل اطيافه.

وقال مكتب اعلام العامري في بيان صحفي، “استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح، وتم بحث الية تجاوز الازمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل اطيافه”.

واكد العامري خلال اللقاء ان “الادلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة باثبات تزوير الانتخابات والغاء نتائجها”، مبينا ان “تقرير الشركة الفاحصة ذكر امكانية تزوير نتائج الانتخابات دون اي اثر جرمي، والمفوضية تقول ان هذا التهديد الخطير مقبول”، مرحبا “بأي استقرار في اقليم كردستان لانه سينعكس على كل محافظات العراق”.

من جانبه قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري ان “موقفنا واضح لحد الان، ولن نكون مع اي طرف دون اخر ولدينا مشتركات يجب ان نتعاون جميعا من اجلها”.

وتابع “انتم حلفائنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي.

واوضح زيباري” اننا نؤيد دوركم المحوري الفاعل والمهم في اذابة الجليد بين القوى السياسية”.

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