توجيه جديد بسحب هواتف الكوادر التدريسية وعدم حملها داخل المدرسة

2021/12/14 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجهت مديرية الإشراف التربوي ، إدارات المدارس كافة بسحب اجهزة الهاتف النقال للكوادر التدريسية والتعليمية وعدم حملها داخل المدرسة، وكذلك عدم نشر اي مقطع فيديوي يتعلق بالمدرسة ، دون العودة الى ادارة المديرية العامة للاشراف التربوي لاخذ موافقتها الاصولية ./انتهى5

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