2021/12/14 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن توجه لإنشاء 6 مجسرات في بغداد، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء أمر بفتح الشوارع المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية.وقال العميد محمد الزيدي مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه حكومي لإنشاء 6 مجسرات في بغداد المركز الخبري الوطني.

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