رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري يؤكد على أهمية هذه المرحلة بالنسبة للشعب العراقي

2021/12/14 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، الشيخ، أحمد المطيري، اليوم الثلاثاء، على أهمية هذه المرحلة بالنسبة للشعب العراقي.وذكر بيان للهيئة في تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المطيري استقبل السفيرة الأسترالية […]

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