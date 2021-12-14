بالجرم المشهود.. القبض على عصابة من 4 متهمين بتجارة القطع الأثرية في بغداد

2021/12/14 | 17:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز الشرطة الاتحادية، القبض بالجرم المشهود على عصابة من 4 متهمين بتجارة القطع الأثرية في بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من مديرية الجريمة المنظمة، تمكنت من إلقاء …

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القبض على عصابة من 4 متهمين بتجارة القطع الأثرية في بغداد أولاً على النور نيوز.

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