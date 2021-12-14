بعد إندونيسيا.. زلزال قوي يضرب جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية

2021/12/14 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالاً بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة جيجو.ووقع الزلزال في الساعة 5:19 بعد ظهر اليوم في البحر على بعد حوالي 32 كيلومترا من مدينة سيوغويبو بجنوب غرب الجزيرة، بحسب الوكالة.وذكرت الوكالة، أن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 33.14 درجة شمالا، وخط طول 126.24 شرقا، وعلى عمق 17 كيلومترا، ولابد أن السكان شعروا بالزلزال بقوة.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار ناجمة عن الزلزال بعد، وفقا لما ذكرته الوكالة.وصباح اليوم، ضرب زلزال قوّته 7.3 درجات شرق إندونيسيا، وفق ما أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأميركي، فيما قال مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إنّ الزلزال قد يتسبّب في حدوث موجات مدّ خطرة.

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