المرور تحدد موعد دخول عجلات الحمل الى بغداد وتكشف عن توجيه جديد للكاظمي

2021/12/14 | 17:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن توجه لإنشاء 6 مجسرات في بغداد، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء أمر بفتح الشوارع المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية.

وقال العميد محمد الزيدي مدير إعلام المرور العامة في تصريح تابعه NRT عربية، (14 كانون الاول 2021)، ان "المديرية اتخذت خطوات جادة لإنهاء الزحامات المرورية، منها توزيع الدوريات على التقاطعات والساحات لفك الاختناقات المرورية المستمرة في بداية الدوام ونهايته".

وأضاف، أن "هنالك خطة مع امانة بغداد لفتح الطرق المغلقة، حيث افتتح طريق مواز لوزارة الزراعة يخرج من وزارة الزراعة"، مؤكداً أن "هذه الخطط مستمرة بالتنفيذ بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أمر بفتح الشوارع المغلقة ورفع الصبات".

وأشار إلى "وجود تنسيق مع امانة بغداد حول المجسرات، حيث من المؤمل انشاء من 5 الى 6 مجسرات"، لافتا الى أن "دخول عجلات الحمل الى العاصمة بعد الساعة 5 عصرا لكي لا يؤثر على حركة سير المرور، وتتم محاسبة المخالفين منهم، باستثناء السيارات التي فيها موافقات من عمليات بغداد لاستمرار المشاريع الحكومية التي تحتاج أن تدخل قبل الوقت المحدد".

"واع"

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