بالصور.. تشييع جثمان المذيع غازي فيصل في النجف الاشرف

2021/12/14 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع شيخ المذيعيين العراقيين غازي

فيصل، اليوم الثلاثاء، في مدينة النجف

الاشرف.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، انه تم

تشييع ودفن جثمان الراحل غازي فيصل،

الذي توفي اثر سكتة قلبية يوم الجمعة (10

كانون ال

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