العامري لوفد كردستاني: الادلة التي قدمناها للقضاء كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات

2021/12/14 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

اليوم الثلاثاء، أن الادلة التي قدمها

تحالفه الى المحكمة الاتحادية كفيلة

بالغاء نتائج الانتخابات، في حين شدد

رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني

هوشيار زيباري ضرور

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