2021/12/14 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت “جي أم جي”، الشركة الرائدة في قطاع العافية وبيع وتوزيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، عن حصولها على الحقوق الرسمية لإدارة وتوزيع وبيع منتجات علامة Nike في مصر والعراق بدءاً من الربع الثالث 2022 عبر قسمها المتخصص بالرياضة “جي أم جي للرياضة”.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جي أم جي”: “منذ تأسيسها، عملت ’جي أم جي‘ في إطار رؤيتها الرامية إلى تحقيق النمو إلى جانب شركائها.



ونفخر اليوم بالبناء على شراكتنا المستمرة منذ أربعة عقود مع Nike والارتقاء بهذه العلاقة نحو آفاق جديدة لنعمل معاً على تلبية احتياجات المزيد من المستهلكين في مصر والعراق”.

وأضاف “يتمتع قسم “جي أم جي للرياضة” اليوم بمكانة رائدة على مستوى قطاع متاجر التجزئة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يشتهر بتقديم طيف من تجارب العلامة الفريدة للمستهلكين.



ونتطلع قدماً لتوسيع نطاق هذه التجارب بحيث تشمل هذه الأسواق الجديدة في عام 2022″.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتشمل أسواق العراق ومصر.. “جي أم جي” توسّع شراكتها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتشمل أسواق العراق ومصر.. “جي أم جي” توسّع شراكتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).