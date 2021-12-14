اربعة مطالب جديدة لمتظاهري بابل في ساحة النسور

2021/12/14 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدد / نينا / تجمهـر العشرات من المتظاهرين القادمين من محافظة بابل، اليوم الثلاثاء ، في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد ، للمطالبة باعادة نظام البديل في الجيش العراقي ، وتخفيض سعر صرف الدولار، و تخفيض اسعار المواد الغذائية ، فضلا عن منح قرار اجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الصف السادس الاعدادي ./انتهى5

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