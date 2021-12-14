بالصور.. توقيع كتاب “حرب النوايا” للكاتب عباس العامري

2021/12/14 | 17:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وقع الكاتب عباس راضي العامري، اليوم الثلاثاء، كتابه “حرب النوايا” على معرض بغداد الدولي للكتاب .وكتاب “حرب النوايا” السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار، صادر عن دار الحكمة للطباعة والنشر.

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توقيع كتاب “حرب النوايا” للكاتب عباس العامري أولاً على الايام نيوز.

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