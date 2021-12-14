النفط العراقية: انطلاق الملتقى الوطني لبحث تحديات قطاع الطاقة الأسبوع المقبل

2021/12/14 | 17:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أعمال الملتقى الوطني لبحث آفاق وتحديات قطاع الطاقة في العراق الأسبوع المقبل.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المجلس الوزاري للطاقة ينظم الملتقى الوطني لبحث آفاق وتحديات قطاع الطاقة، بمشاركة كل من …

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