2021/12/14 | 17:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء إن "الإجراءات العدوانية" للصين في بحر الصين الجنوبي تهدد حركة تجارة تزيد قيمتها عن 3 تريليونات دولار كل عام، والولايات المتحدة عازمة على ضمان حرية الملاحة في المنطقة.

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