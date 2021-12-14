المطيري وإليزابيث يؤكدان أهمية توطيد العلاقات بين العراق وأستراليا

2021/12/14 | 17:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الثلاثاء، أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين العراق وأستراليا.وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا إليزابيث"، لافتة إلى أن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري رحب بهذه الزيارة إلى مقر الهيئة في العاصمة بغداد ، مستعرضا مع السفيرة طبيعة العلاقة الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وعلى مختلف المستويات". وأضافت، أن "المطيري تطرق خلال اللقاء إلى أهمية هذه المرحلة بالنسبة للشعب العراقي وهو يتطلع لحكومة تلبي طموحات أبنائه في العيش الرغيد والحياة الكريمة بعيدا عن الفساد والمحاصصة".من جانبها أعربت السفيرة الأسترالية عن سعادتها لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقائها رئيس الهيئة"، مبينةً أن بلادها تأمل بمزيد من التعاون المشترك مع العراق في المجالات كافة".

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