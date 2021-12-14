بريطانيا تحذر من أوميكرون: يجب التصرف الآن.. هل ستتبعها بلدان أخرى؟

2021/12/14 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناقوس الخطر بشأن الجرعات المعززة ضد فيروس كورونا بعد أن أكدت المملكة المتحدة أول حالة دخول للمستشفى من متغير أوميكرون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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