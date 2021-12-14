إيران تستعد لتصدير النفط إلى أوروبا

2021/12/14 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة الوطنية للنفط في إيران عن

تغير أساليب تسعير النفط الإيراني من

مقياس "برنت" إلى المقاييس المعتمدة

أوروبيا، ابتداء من العام القادم 2022.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة "تسنيم"

للأنباء اليوم

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