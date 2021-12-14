"الدوافع مجهولة".. تهشيم نوافذ مسجد بألمانيا

2021/12/14 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهشمت عدة نوافذ في مسجد بمدينة لايبتسيغ الواقعة شرقي ألمانيا بعد أن أشعل عشرات الأشخاص الألعاب النارية والنيران في سلال القمامة وألقوا زجاجات على سيارات، حسبما أعلنت الشرطة الألمانية، الثلاثاء.

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