سفينة التغيير.. على رصيفها المناسب ام غرقاً في بحر التوافق ؟؟ - علي عرمش شوكت

2021/12/14 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت تشتد لعبة " جر الحبل" فيما يحصل في الساحة العراقية، حيث غدا ينذر بانقطاع الحبل وسقوط طرفي اللعبة الى الخلف على ظهورهم كنتيجة فيزيائية متوقعة.



حينها يأتي موج الجماهير الطامحة للعدالة ونظام المواطنة الذي يلغي طموح النهب والفساد بمعنى ستتحرك عجلة التغيير.



وهنا السائل لن يتردد عن الائذان باعلى صوته بحلول موجبات تمهيد طريق التغيير، اي العمل على تنضيج متطلبات هذا المنعطف المصيري.



ان الاستقطاب المع ......





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